Emmanuel et Brigitte Macron : Accueil royal pour leur premier voyage au Maroc

Emmanuel Macron enchaîne les rencontres officielles cette semaine. Après avoir reçu la Première ministre britannique Theresa May le 13 juin dernier à l'Élysée, avec qui il a assisté au match amical France-Angleterre au Stade de France, le président de la République s'est envolé dès le lendemain pour le Maroc. Accompagné de son élégante épouse Brigitte Macron, le chef de l'État était attendu par une délégation exceptionnelle sur le tarmac de l'aéroport Rabat-Salé composée du souverain marocain le roi Mohammed VI, de son jeune fils le prince Moulay Hassan, de son frère prince Moulay Rachid, mais aussi de sa ravissante épouse la princesse Lalla Salma du Maroc.

Pour ce premier voyage officiel sur les terres marocaines, Brigitte Macron a comme toujours accordé toute sa confiance à la prestigieuse maison Louis Vuitton. Vêtue d'une robe claire mi-longue, à manches courtes et zippée dans le dos, chaussée d'escarpins nude, la première dame a complété son look avec un sac à main à damier. Accueillis par la famille royale du Maroc à leur descente de l'avion, Emmanuel et Brigitte Macron ont également assisté à la haie d'honneur de la garde royale marocaine.

Après avoir serré 44 mains sur le tarmac de l'aéroport, le président français a pris la direction du palais avec le roi Mohammed VI pour une audience privée avec le souverain qui a duré un peu plus d'une heure. Une conférence de presse a également été organisée. Pendant ce temps-là, Brigitte Macron a accompagné la princesse Lalla Salma à l'exposition Picasso du musée d'Art contemporain de Rabat.

Emmanuel Macron a ensuite été convié avec son épouse au repas de rupture du jeûne du ramadan offert par le roi dans sa résidence personnelle. Il a passé la nuit sur place, au palais des hôtes, avant de repartir pour Paris.