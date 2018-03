Emmanuel et Brigitte Macron : Cette actrice américaine les appelle à l'aide...

Le combat continue, et ce plus que jamais ! De passage à Paris alors qu'elle est en train de promouvoir son livre coup de poing Debout, Rose McGowan a répondu présente pour la campagne #MaintenantOnAgit, la suite du mouvement #BalanceTonPorc initié par Sandra Muller et réplique du #MeToo américain dont l'actrice a été l'une des instigatrices.

Dans une interview accordée à Libération, celle qui dit avoir été violée en 1997 à Sundance par Harvey Weinstein (il lui aurait imposé un cunnilingus et elle aurait feint un orgasme pour s'échapper) se confie sur son combat, qu'elle compte bien imposer en France. Et pour cela, elle a interpellé Emmanuel Macron et sa femme, Brigitte. "Je veux parler à Emmanuel Macron, lance-t-elle. Je voudrais qu'avec sa merveilleuse femme, ils s'investissent sur ces sujets, qu'ils fassent avancer cette cause."

Pour Rose McGowan, "Macron doit protéger sa population, qui paie des impôts pour l'être", et à l'écouter, un engagement et des actions sur ce terrain lui "permettraient de laisser une trace forte dans l'Histoire" et seraient "une marque de grandeur". "Il faut qu'il pousse la justice à se bouger. Je ne m'adresserai pas à lui avec colère, je serai constructive", assure l'actrice révélée par Scream en 1996. Et d'ajouter : "Je veux qu'il soit formidable, pas seulement bon."

Le message va-t-il passer ? Emmanuel et Brigitte Macron recevront-ils Rose McGowan à l'Elysée, comme ils l'ont fait pour Rihanna ou Angelina Jolie par le passé sur les thématiques de l'éducation des filles et les réfugiés ?