Emmanuel et Brigitte Macron : Dîner d'exception avec Donald et Melania Trump

A leur arrivée sur le tarmac d'Orly le 13 juillet, le président des Etats-Unis d'Amérique Donald Trump et son épouse Melania ont fait une entrée en France sans éclat. Mais l'enthousiasme était au rendez-vous peu après, lorsque le dirigeant américain et son épouse ont retrouvé leurs homologues français. Présents en France pour la Fête nationale du 14 juillet la commémoration du centenaire de l'entrée des Etats-Unis dans la Première Guerre mondiale, ils ont partagé ensemble un dîner d'exception la veille du défilé, dont les images ont été diffusées par BFM TV.

Le soir de leur première journée française, Donald et Melania Trump avaient rendez-vous au deuxième étage de la Tour Eiffel, au restaurant gastronomique Jules Verne qui offre une vue époustouflante sur Paris. Le repas a été dirigé par le chef multi-étoilé Alain Ducasse qui les a accueillis. Emmanuel Macron s'était félicité par avance de ce "dîner d'ami" pendant sa conférence de presse conjointe avec son homologue américain à l'Elysée. On en sait peu sur le menu, mais il est certain qu'il a été composé avec des produits du terroir. Côté look, Brigitte Macron a opté pour une tenue de l'une de ses maisons favorites, Louis Vuitton, tandis que Melania Trump a brillé dans une robe Hervé Pierre.

Défilé militaire, "dîner d'ami" à la Tour Eiffel, découverte des monuments de Paris : les couples Macron et Trump affichent leur complicité pendant ce déplacement officiel, toutefois marqué par le compliment maladroit du président Trump envers Brigitte Macron et sa "bonne forme physique". Ne s'attardant pas sur la remarque enthousiaste du chef d'Etat américain, l'épouse d'Emmanuel Macron a préféré se concentrer sur le bon déroulement de leur visite, partageant avec Melania Trump des moments agréables et sereins.