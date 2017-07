Emmanuel et Brigitte Macron : En marche malgré la pluie pour les JO

Emmanuel Macron est arrivé à Lausanne le 10 juillet 2017 avec son épouse Brigitte, afin de présenter la candidature de Paris pour les Jeux olympiques et paralympiques. A leurs côtés se signalent également la maire de Paris Anne Hidalgo, la ministre des Sports Laura Flessel et la boxeuse Sarah Ourahmoune. Veste noire à épaulettes larges, chemisier blanc, pantalon laissant voir ses chevilles et superbes escarpins en python, la première dame de France a accompagné son look sobre et stylé de larges sourires, symbolisant l'enthousiasme de l'Hexagone pour l'organisation des JO.

"Malgré la pluie, la délégation française a assuré le spectacle. 'La candidature de Paris 2024 est en marche", lâche Thomas Bacj, président du Comité international olympique qui pointe surtout "l'unité des Français", lit-on dans Le Parisien. C'est ce 11 juillet que la capitale française va obtenir l'organisation des Jeux olympiques d'été. Cependant, reste à savoir si la Ville Lumière les accueillera en 2024 ou en 2028, car Los Angeles est aussi en compétition...

En effet, le CIO doit valider ce 11 juillet le principe d'une double attribution en septembre à Lima des JO 2024 et 2028, qui garantira aux deux villes d'obtenir l'une ou l'autre édition. "C'est une compétition, nous nous en remettrons à votre sagesse et nous savons que rien n'est jamais acquis", a souligné Emmanuel Macron, même si Paris se dit concentré uniquement sur 2024, tandis que Los Angeles a déjà ouvert la porte à 2028.

Si l'ordre d'attribution des deux éditions ne sera probablement pas connu avant le 13 septembre, Paris, qui n'a plus accueilli les Jeux depuis 1924 (après ceux de 1900), pourra alors pousser un grand soupir de soulagement, elle qui conserve encore au coeur le souvenir douloureux de ses trois échecs précédents, dont le dernier en 2005 à Singapour, quand Londres l'avait privée des JO 2012.

Le prochain grand rendez-vous pour le couple présidentiel est celui de la fête nationale du 14 juillet, durant lequel il croisera de nouveau Nicolas Sarkozy, avec qui il a dîné en toute discrétion au début du mois, en compagnie de Carla Bruni.