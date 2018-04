Emmanuel et Brigitte Macron : Le couple présidentiel salue la mémoire d'un héros

Vendredi 20 avril 2018, Emmanuel Macron, accompagné de son épouse, la première dame Brigitte Macron, ont participé à une cérémonie hommage à Xavier Jugelé. Le policier avait été tué au volant d'un car de police garé devant l'Institut culturel de Turquie par les tirs d'un djihadiste français - un acte revendiqué par Daech. Sur les Champs-Élysées, la cérémonie a été organisée par la mairie de Paris. Le président a passé en revue les troupes, mais aussi remis les insignes de chevaliers dans l'Ordre national du Mérite aux cinq équipiers du policier tué.

Une plaque a été dévoilée. Elle porte cette inscription : "À la mémoire du capitaine de police Xavier Jugelé, assassiné en ce lieu le 20 avril 2017, victime du terrorisme dans l'accomplissement de son devoir." Le policier avait 37 ans. Sa mort, comme toutes celles des victimes du terrorisme, avait beaucoup ému le pays. Xavier Jugelé, homosexuel et militant au sein du syndicat Alliance police nationale et à Flag ! (l'association des policiers lesbiennes, gays, bi et trans), avait reçu le 25 avril un hommage national. Son compagnon, aujourd'hui son époux - le mariage a été célébré à titre posthume en présence de la maire de Paris et de François Hollande, le 30 mai 2017 -, Etienne Cardiles, avait bouleversé avec un discours très fort : "Je t'aime. Restons tous dignes et veillons à la paix et gardons la paix (...) Vous n'aurez pas ma haine." À titre posthume, Xavier Jugelé avait été fait capitaine et élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur.

Vendredi, sous un grand soleil, le couple présidentiel, tout de bleu marine vêtu et l'air grave, lui a rendu hommage. À leurs côtés, la maire de Paris Anne Hidalgo, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, et Nicole Belloubet, Garde des Sceaux et ministre de la Justice.

Le 14 mai 2017, jour de son investiture, Emmanuel Macron avait déjà fait un geste envers Xavier Jugelé. Après avoir remonté seul les Champs-Élysées et ravivé la flamme du soldat inconnu, le tout nouveau président avait tenu, en redescendant l'avenue, à faire une halte sur les lieux de son assassinat.