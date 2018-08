Emmanuel et Brigitte Macron : Leur chien Nemo croule sous les cadeaux !

Le 10 août 2018, les curieux rodant autour du fort de Brégançon ont pu apercevoir le chien du couple présidentiel en pleine promenade. Tandis que ses célèbres maîtres profitent de leurs vacances à l'abri des regards, Nemo a de son côté pris l'air hors de l'enceinte du fort présidentiel. Grâce à un portrait canin publié par Le Parisien ce vendredi 17 août, on en sait un peu plus sur le compagnon à quatre pattes d'Emmanuel Macron et son épouse.

Quand Brigitte Macron ne le promène pas sur les quais de Seine, Nemo profite d'une vie tranquille à l'Elysée. Un quotidien de royal canin bien loin de celui qu'il a pu connaître dans sa cage à la SPA. L'animal croulerait même sous les cadeaux envoyés d'un peu partout : nourriture, lettres d'enfants, le CD d'une chanteuse pour chien, des séances de toilettage gratuites, jouets... Parmi ces nombreux présents, il en est un qu'il ne quitte plus, un collier rouge affichant la mention : "Je m'appelle Nemo, je vis à l'Elysée".

Une adoption symbolique

Marin - de son ancien nom - a été adopté à l'été 2017. Contrairement à ses prédécesseurs, Emmanuel Macron s'est tourné vers un centre SPA (dans les Yvelines) pour trouver son nouveau compagnon. Avant ça, les chiens présidentiels de François Hollande, Nicolas Sarkozy ou encore Jacques Chirac venaient tous de chez François Lubrina, un vétérinaire officiant au Québec.

Autre rupture de tradition, le chef de l'Etat choisi un labrador croisé griffon plutôt que l'incontournable labrador pure race. Un choix qui a vocation à encourager d'autres familles à privilégier l'adoption plutôt que de passer par un éleveur. Selon l'Elysée, le fait d'avoir choisi un bâtard a un sens : "Cela veut dire aussi qu'on ne connaît pas son passé : s'il a été frappé, s'il a des peurs en particulier, rapporte Le Parisien. Il aurait pu avoir des troubles du comportement. Mais ça n'a pas été le cas et il s'est vite familiarisé avec sa nouvelle maison."

Nemo a d'ailleurs pris un peu trop ses aises rapidement, notamment lorsqu'il a uriné en pleine réunion ministérielle. Mais il aurait depuis suivi des cours de dressage et serait aujourd'hui apte à se conduire tel un chien de son rang.