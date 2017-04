Emmanuel Macron acclamé et soutenu par les femmes de sa vie au meeting de Bercy

J-4 avant le premier tour de l'élection présidentielle. À quelques heures du scrutin, Emmanuel Macron poursuit ses nombreux déplacements dans une fin de campagne chargée. Mardi 18 avril aux aurores, le candidat d'En marche ! était ainsi à Rungis pour rendre visite aux travailleurs du marché d'intérêt national (MIN) avant de se rendre à Bazainville pour découvrir l'usine de production du groupe Krys.

Quelques heures plus tôt, c'est à l'AccorHotels Arena de Bercy que l'homme politique de 39 ans était attendu de pied ferme pour son plus grand meeting de campagne, devant plus de 20 000 personnes. Fidèle soutien de son époux, Brigitte Macron était naturellement installée aux premières loges pour suivre cet événement de près.

La femme du candidat à l'élection présidentielle n'avait pas assuré le déplacement seule puisqu'elle était entourée des trois enfants nés de son premier mariage avec André-Louis Auzière : Tiphaine avec son compagnon Antoine, Laurence et son mari, ainsi que Sébastien, son fils aîné, venu avec son épouse, étaient tous présents pour acclamer et soutenir leur beau-père.

Ovationné par des milliers de supporters survoltés qui scandaient "On va gagner !", "Macron président" et même "Brigitte première dame !", Emmanuel Macron a également pu compter sur la présence de ses nombreux soutiens. Du côté des politiques se trouvaient François Bayrou, Marielle de Sarnez​, ​​​​Jean Arthuis​,​ Philippe Douste-Blazy​​​​, Gérard Collomb, Jean-Paul Huchon​ et Robert Hue. Du côté des personnalités, Line Renaud, ​Danièle Évenou​, Jean-Pierre Elkabbach​, Pauline Delpech, Dani, Diane Kurys​,​ Régis Wargnier​, Cédric Villani​, Jean-Marie Cavada​,​ Christophe Beaugrand, Jacques Attali, Jean-Claude Camus​, ​Nicole Sonneville​, Macha Méril, Valérie Douillet​,​ Laurent Fontaine, ​​​Catherine Lara ou bien encore Jean-Marc Dumontet​ avaient pris place.