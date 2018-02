Emmanuel Macron adopte une poule : L'image culte du Salon de l'Agriculture

Emmanuel Macron enchaîne les déplacements ! Rentré d'une tournée africaine, reparti à Bruxelles, le Président est à nouveau à Paris. Il a visité ce week-end le Salon de l'Agriculture et y a accepté un surprenant cadeau.

La séquence a été filmée et diffusée par BFMTV. Ce samedi 24 février, Emmanuel Macron s'est rendu Porte de Versailles dans le 15e arrondissement de Paris où se déroule la 55e édition du Salon International de l'Agriculture. Si le Président de la République y a naturellement provoqué la cohue, il a pris le temps de discuter avec plusieurs exposants, dont le directeur général des Fermiers de Loué, Yves de la Fouchardière.

Yves de la Fouchardière a proposé à Emmanuel Macron de repartir avec une poule. "Ça vous fera un oeuf pour le matin", a-t-il déclaré, un argument visiblement convaincant pour le président qui a accepté le cadeau et mettra ainsi fin à sa collaboration avec la basse cour du Ministère de l'Intérieur.

Macron s'est tout de même montré concerné par le bien-être de son nouvel animal de compagnie en s'exclamant : "Il faudra qu'on trouve un système pour la protéger du chien." L'entrée de la poule à l'Élysée pourrait perturber Nemo !

Côté politique agricole, Emmanuel Macron a évoqué la PAC (Politique Agricole Commune) et le conflit sans fin avec la grande distribution. "Il y aura des contrôles et des résultats concrets", a promis le président de la République à un agriculteur déguisé en vache pour le Salon. Des résultats extrêmement attendus par un monde rural qui se sent abandonné.