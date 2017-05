Emmanuel Macron au temps de la fac : Des photos refont surface !

L'université Paris-Nanterre rappelle que le nouveau chef de l'Etat – qui prendra officiellement ses fonctions dimanche 14 mai lors de son investiture au palais de l'Elysée – a évoqué son passage dans l'établissement dans son livre Révolutions paru en novembre 2016. "Les portes de l'École normale supérieure me restaient fermées et j'entrais par conviction en philosophie à Nanterre et, par le plus grand des hasards, à Sciences Po. Ces années furent heureuses, constamment animées par l'apprentissage libre, la découverte, les rencontres. J'ai aimé ces lieux comme ceux qui m'ont tant appris. Ma chance fut alors, grâce à la bienveillance de celui qui fut mon professeur d'histoire et son biographe patient, de rencontrer le philosophe Paul Ricoeur", écrit-il à ce sujet.

L'établissement public rappelle également le parcours du nouveau président : "Il y avait étudié la philosophie (maîtrise et DEA, anciens masters 1 et 2) entre 1999 et 2001, avant de travailler avec le grand philosophe Paul Ricoeur, qui fit partie des fondateurs de notre université dans les années 60." D'autres personnalités politiques ont été inscrits à l'université Paris-Nanterre : l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, Dominique Strauss-Kahn, Christine Lagarde, Olivier Besancenot ou encore Daniel Cohn-Bendit.