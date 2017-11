Emmanuel Macron bientôt aux côtés de Maître Gims et Kendji Girac !

Le double d'Emmanuel Macron retrouvera ceux de plusieurs personnalités françaises et internationales issues de tous les horizons. Maître Gims a dernièrement inauguré la sienne, c'était au début du mois d'octobre. Généreux en offrant ses propres vêtements à son double, l'interprète de Sapés comme jamais s'était dit "choqué" en la découvrant. Avant lui, Kendji Girac et Kev Adams avaient eu le même privilège et le plaisir d'être très agréablement surpris. La statue du chanteur révélé dans The Voice et celle du comédien que l'on découvrira le 6 décembre prochain en Terre inconnue avec Frédéric Lopez sur France 2 sont toutes deux de belles réussites.

Du côté des anciens chefs de l'Etat, Nicolas Sarkozy avait inauguré la sienne en juillet 2006, avec une ressemblance un peu plus approximative, tandis que le Général De Gaulle peut se vanter d'avoir été statufié quatre fois, "la seule personne à avoir été représenté à Grévin à 4 âges différents", comme l'a rappelé le musée parisien le 22 novembre, date d'anniversaire de l'ancien président.