Emmanuel Macron, Elizabeth II et Donald Trump: Réunis en hommage au Débarquement

Poignées de main chaleureuses, hommages et pauses musicales : ce 5 juin 2019 à Portsmouth, dans le Sud de l'Angleterre, Emmanuel Macron a retrouvé la reine Elizabeth II, le prince Charles, Theresa May et le Canadien Justin Trudeau pour une journée dédiée à la cérémonie de commémoration du 75e anniversaire du Débarquement. Déjà présents outre-Manche depuis trois jours, Donald et Melania Trump étaient de la partie.

Comme le rapporte l'AFP, mercredi matin, les célébrations ont démarré avec la projection sur un écran géant d'images du "D-Day" montrant ces soldats qui, au péril de leur vie, débarquèrent sur les plages de Normandie. Une dizaine de vétérans sont ensuite montés sur scène, émus, avant d'être salués par une ovation debout du public. Au soir du 6 juin 1944, plus de 150 000 Alliés avaient posé pied sur le sol français, dont plus de 10 000 furent tués, blessés ou disparurent dans l'opération, selon les chiffres du Mémorial de Caen. Portsmouth avait été le port de départ pour Sword Beach, la plage normande la plus à l'est des cinq choisies pour le débarquement des Alliés en Normandie (Ouest de la France), la plus grande opération de ce type en nombre de navires engagés.