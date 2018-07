Emmanuel Macron et Brigitte fous de joie dans les vestiaires des Bleus

Peu de temps après le coup de sifflet final, la première dame et son époux se sont rendus dans les vestiaires pour retrouver les Bleus ivres de bonheur. Armés de leur téléphone, nombreux sont les joueurs à avoir partagé leur euphorie avec le président à grands coups de selfies et vidéos postés sur Instagram et Twitter. Bras dessus bras dessous avec Paul Pogba et Benjamin Mendy, Emmanuel Macron s'est essayé au "dab" avant d'improviser un discours de remerciements enflammé.

"Vous avez mouillé le maillot, vous étiez fiers du pays, vous avez porté tout le pays ! Et donc maintenant je vous le dis, il y a 60 millions de Français qui vous ont regardés, vous êtes un exemple pour des tas de jeunes, on ne sera plus jamais les mêmes ! Cet exemple vous allez me le porter !", a ainsi scandé le président dans les vestiaires, soutenu par un éloquent "Yes sir !" de Paul Pogba.