Emmanuel Macron et sa vie avec Brigitte : "Nous sommes un couple atypique"

En pleine campagne pour l'élection présidentielle 2017, Emmanuel Macron a accordé cette semaine un entretien au magazine Têtu. Interrogé sur les questions spécifiques aux droits LGBT, le fondateur du mouvement "En Marche !" a notamment donné son avis sur la GPA (gestation pour autrui) et sur la PMA (procréation médicalement assistée) avant d'être interrogé sur son "idée de la famille".

Marié à Brigitte Trogneux, son ancien professeur de français, qu'il a épousée en 2007, l'homme politique de 39 ans a concédé qu'il a une famille "peu ordinaire". "J'ai épousé une femme qui a 24 ans de plus que moi et nous avons fait le choix de ne pas avoir d'enfants ensemble. (...) Elle avait trois enfants et j'ai maintenant sept petits-enfants avec elle", a-t-il confié, ajoutant qu'il n'y a pas "de modèle de famille" au sens propre du terme. "On est en train de découvrir que la filiation peut être naturelle ou construite", a-t-il poursuivi.

Alors que certaines personnalités politiques choisissent de médiatiser leur couple et d'autres non, Emmanuel Macron a par ailleurs expliqué les raisons pour lesquelles il a choisi d'afficher avec Brigitte dans la presse. "J'ai décidé de ne pas me cacher. A la fin des fins, cela vous rattrape parce que les Français vous prennent dans votre totalité. Si je pars en vacances avec ma femme et que les gens prennent des photos, je ne vais pas me cacher dans un bunker. Nous sommes un couple atypique, mais je l'assume. A l'inverse, si je créais ce couple juste pour l'image, ce serait une pure mise en scène", a-t-il conclu.

Retrouvez l'intégralité de l'interview d'Emmanuel Macron dans le magazine Têtu en kiosques le 28 février 2017