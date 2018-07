Emmanuel Macron euphorique : Baiser fougueux avec Brigitte

L'une des autres images marquantes de cette finale restera également le baiser fougueux entre Brigitte Macron, encore une fois très élégante, et son mari de 40 ans. Un tendre bisou sous le regard du monde entier, pour fêter l'un des buts tricolores.

Au coup de sifflet final, c'est un Emmanuel Macron ivre de joie qui partagera son bonheur et sa fierté d'être français. Alors que des millions de compatriotes descendaient dans les rues de France pour fêter cette deuxième étoile de champion de monde, le président français félicitait un à un, sous des trombes d'eau, les 23 champions, leur coach Didier Deschamps (avec un accolade toute particulière et un baiser fraternel) et l'équipe technique.

Trempé jusqu'aux os aux côtés de Kolinda Grabar-Kitarović, la présidente croate qui n'a pas manifesté une once de déception et a gardé le sourire même dans la défaite, Emmanuel Macron a presque volé la vedette aux joueurs de l'équipe de France. Et c'est encore lui qui a marqué le coup dans les vestiaires, avec un discours survolté ainsi que des "dabs" avec Benjamin Mendy et Paul Pogba...