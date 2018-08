Emmanuel Macron : Fin de vacances avec Brigitte et rentrée imminente à l'Elysée

Après avoir passé dix-huit jours de vacances au fort de Brégançon, fief présidentiel d'où il a continué à mener une activité diplomatique et où il s'est notamment entretenu avec la Première ministre britannique Theresa May mais aussi le grand-duc Henri du Luxembourg, Emmanuel Macron se prépare à faire sa rentrée à l'Elysée.

Mardi 21 août 2018, le président de la République sera ainsi officiellement de retour dans la capitale. Dès le lendemain (mercredi), il tiendra le conseil des ministres puis une réunion d'arbitrages budgétaires avec son Premier ministre Edouard Philippe. Les résultats de cette réunion seront rendus publics à une "date ultérieure", comme l'a indiqué l'Elysée, confirmant une information du quotidien Les Echos.

Resté discret pendant sa pause estivale, Emmanuel Macron s'est néanmoins offert deux bains de foule avec son épouse Brigitte (photographiée de son côté en jet ski puis à vélo) et s'était rendu avec elle vendredi 17 août à la fête de la libération à Bormes-les-Mimosas. Lors de cet événement, la première dame, ravissante dans une robe rose poudrée, a notamment été vue en train de s'offrir quelques pas de danse avec des vacanciers.

Du 28 au 30 août, Emmanuel Macron se rendra par ailleurs trois jours au Danemark et en Finlande, un déplacement largement consacré à ses projets de réforme de l'Union européenne. Lundi 20 août, il a également salué dans un tweet le "courage" et la "dignité" du peuple grec pendant la crise économique, alors que le pays est officiellement sorti ce jour du troisième des plans d'aide financière aussi stricts qu'impopulaires sous lesquels il vivait depuis 2010. "La fin aujourd'hui du plan de soutien signe pour le peuple grec la sortie de la crise qu'il a affrontée avec un courage et une dignité qui forcent le respect", a écrit le chef d'Etat, ajoutant que "la France demeure à ses côtés pour que nous construisions ensemble, avec nos partenaires, l'avenir de l'Union européenne".