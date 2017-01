Emmanuel Macron : La journaliste Laurence Haïm s'explique sur son ralliement

Récente recrue de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron dans la course à la présidentielle, la journaliste Laurence Haïm s'est enfin expliquée sur son choix de quitter iTÉLÉ pour collaborer auprès du fondateur du mouvement En Marche...

Interrogée par BFMTV, Laurence Haïm a déclaré : "C'est bien. Je change de vie, c'est ce que j'ai toujours dit. Moi j'arrive très humble (...) Je suis arrivée hier matin [l'interview s'est tenue le 20 janvier, NDLR] c'est mon deuxième jour, il faut me laisser un peu le temps d'arriver. C'est un choix que j'ai fait, je n'ai aucun regret de ne pas être à Washington en ce moment." Elle ne couvrira donc pas la prise de fonction de Donald Trump comme 45e président des États-Unis.

Laurence Haïm a aussi expliqué le choix de soutenir Emmanuel Macron plutôt qu'un autre candidat. "Je pense que dans le monde actuel, dans lequel on est, on a besoin de changement, de renouveau, de quelqu'un de jeune, qui n'est pas un politique et j'ai vraiment envie d'accompagner Emmanuel Macron dans cette aventure. Ça me fait vraiment penser à la campagne de Barack Obama que j'aie couverte. Il y a ici une éner­gie incroyable, c'est comme une start-up (...) Dans son programme, tout est en train de me convaincre", a-t-elle ajouté.

Thomas Montet