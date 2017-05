Emmanuel Macron président : France 3 dévoile les coulisses de sa success story

Dimanche 7 mai 2017, Emmanuel Macron a été très largement élu président de la République française. Afin de revenir sur les coulisses de cette élection, France 3 propose lundi 8 mai un documentaire consacré à l'ascension fulgurante du leader d'En marche dès 20h55 !

Dans celui-ci, intitulé Ainsi soit Macron, on retrouvera le 8e président de la Ve République, sous l'oeil du réalisateur Pierre Hurel, alors qu'il n'était qu'un simple candidat. Durant 82 minutes, les téléspectateurs de France 3 découvriront ainsi les coulisses de la campagne et des éléments de réponse quant à la personnalité et aux motivations de celui qui a su les convaincre. Mais aussi des moments de vie hors cadre, comme cette chasse aux oeufs de Pâques en famille dans le jardin de sa propriété du Touquet en avril 2016 avec son épouse Brigitte, ses trois enfants et ses sept petits-enfants. Des images que Purepeople vous propose de découvrir en exclusivité.