Emmanuel Macron président : Un "mec à la casquette" intrigue... Qui est-ce ?

Le mystère n'aura pas tardé à être résolu et l'identité de l'homme trouvée puisqu'un portrait lui avait été consacré par Ouest France à la fin du mois d'avril.

L'homme à la casquette s'appelle Morgan Simon, est âgé de 31 ans, gère une pizzeria à Nantes et est un militant actif du camp d'Emmanuel Macron. "En rentrant du boulot, il va parfois coller des affiches, 'seul dans la nuit', quand il ne participe pas aux réunions d'En marche 44, aux tractages, aux porte-à-porte. Morgan est un militant de la première heure", détaillait le quotidien régional quelques jours avant le premier tour à l'élection présidentielle.

Interrogé par Le Parisien, Morgan Simon s'explique sur sa présence totalement improvisée sur l'estrade du Louvre : "Ce n'était absolument pas prévu que je me retrouve à cet endroit-là à ce moment-là. Je suis un simple militant d'En Marche !. Mais au moment de la Marseillaise, on nous a demandé de monter sur scène. Avec une amie, on s'est retrouvés dans les premiers à monter et on s'est mis près de lui, en n'ayant pas conscience que l'on était dans l'axe des caméras." S'agissant du port de la casquette, qui lui a notamment été reproché pendant l'interprétation de La Marseillaise, il confie : "Je suis tout le temps en casquette, c'est mon look habituel. Je n'ai pas pensé une seconde à l'enlever mais sans elle, je ne pense pas qu'on m'aurait remarqué. Là, je me fais un peu charrier par les camarades de la campagne mais c'est bon enfant. Ca me fera un très beau souvenir, même si j'en ai eu beaucoup avec En Marche ! depuis un an. Celui-là sera un peu différent."