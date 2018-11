Emmanuel Macron : Son discours "émouvant" pour les obsèques de son beau-frère

Ce mardi 13 novembre 2018 avaient lieu les funérailles de Jean-Claude Trogneux, le frère aîné de Brigitte Macron. Des obsèques organisées en l'église Saint-Martin d'Amiens, auxquelles le président de la République a pris part. Comme le rapporte le Courrier picard, Emmanuel Macron a rendu hommage à son beau-frère, décédé le 9 novembre dernier, à l'âge de 85 ans.

"Il a très bien parlé, c'était très posé et émouvant, a témoigné un commerçant local proche du couple présidentiel. Il a exprimé ses rapports avec son beau-frère, plus âgé que lui, et l'accueil réservé qu'il avait avec lui au tout départ, quand ils se sont connus. Mais des réserves qui se sont vite estompées par la suite." Peu avant l'office religieux, Brigitte Macron a été aperçue le midi dans une pizzeria de la place Gambetta de la capitale picarde au côté de certains de ses proches.

La cérémonie qui a duré près d'une heure trente aurait réuni pas moins de 700 personnes. Les services de sécurité avaient pour consigne de refuser l'accès à la presse, mais de nombreux anonymes ont pu accéder à l'église et ainsi rendre un dernier hommage à celui qui était une figure locale. Jean-Claude Trogneux était l'ancien patron de la célèbre chocolaterie amiénoise et avait été le président du tennis-club d'Amiens, que son père, Jean Trogneux, avait également présidé avant lui.