Emmanuel Macron : Tennis "inoubliable" avec Marion Bartoli

Au lendemain de la visite d'Arnold Schwarzenegger à l'Elysée, en présence de son épouse Brigitte Macron estivale en bleu ciel, Emmanuel Macron a consacré une partie de sa journée du 24 juin à une thématique qui lui tient tout particulièrement à coeur, celle du sport. Accueilli chaleureusement par les Parisiens à son arrivée sur les bords de la Seine, le président de la République a rencontré plusieurs sportifs français, tous mobilisés pour la candidature de Paris.

Le professeur de tennis du Touquet d'Emmanuel Macron aurait de quoi être fier de son élève. Le chef de l'Etat s'est confronté à plus fort que lui samedi 24 juin, à l'occasion des Journées olympiques organisées au pont Alexandre III pour la candidature de Paris aux Jeux de 2024.

Accompagné de la maire de Paris, Anne Hidalgo, mais aussi de la nouvelle ministre des Sports, l'ancienne championne d'escrime Laura Flessel, Emmanuel Macron a d'abord partagé une partie de tennis avec deux athlètes, l'une à la retraite et l'autre incarnant le renouveau : Marion Bartoli et Lucas Pouille. Des échanges pour lesquels Emmanuel Macron n'a pas hésité à tomber la veste, cassant l'image traditionnelle du président. Il s'est ensuite essayé à la version handisport avec le champion français en la matière, Michaël Jeremiasz, prenant place dans un fauteuil roulant. Une démarche qui n'est pas passé inaperçue et a beaucoup touché.

Honoré d'avoir eu le privilège de taper dans la balle avec Emmanuel Macron, Marion Bartoli a exprimé sa fierté sur les réseaux sociaux, partageant un selfie pris durant leur rencontre. "Un tennis inoubliable avec Mr le #President @EmmanuelMacron en compagnie de Mme la maire @Anne_Hidalgo pour @Paris2024", a commenté la gagnante de Wimbledon, guérie de son mystérieux virus et remplumée, sur Twitter, "Quel immense plaisir d'avoir eu l'honneur de jouer au #tennis avec Mr le président de la République @emmanuelmacron et la rencontre avec Madame la Maire @annehidalgo pour #paris2024", sur sa page Instagram.