Emmanuel Macron : Une recrue étonnante pour l'aider dans sa campagne...

Novice en politique, Emmanuel Macron découvre l'intensité d'une campagne. Moqué pour sa voix qui déraillait lors d'un meeting donné en décembre dernier Porte de Versailles, le candidat du mouvement En marche ! à l'élection présidentielle apprend de ses erreurs : il a donc embauché une recrue de choix pour l'épauler...

Fini les envolées aiguës ! L'ex-ministre de l'Économie apprend à poser sa voix et à la manier. Selon les informations du site L'Opinion, il a sollicité les services de Jean-Philippe Lafont, un chanteur d'opéra baryton-basse qui lui apprend depuis déjà quelques semaines à manier son organe. Le candidat à la présidentielle a trouvé un précieux soutien avec cet artiste habitué à chanter sur les plus grandes scènes du monde, de la Scala de Milan à l'opéra Garnier à Paris en passant par le Metropolitan Opera ou Carnegie Hall à New York. L'Opinion rapporte que le candidat serait très satisfait de ses séances et que son entourage se réjouirait déjà de ses progrès. De quoi faire chavirer les foules lors des prochains meetings.

Emmanuel Macron, qui lors de son récent meeting à Bobino a fini par répondre avec humour aux rumeurs concernant sa supposée double vie avec le PDG de Radio France Mathieu Gallet – alors qu'il est marié depuis dix ans à Brigitte –, tiendra sa prochaine réunion publique le 18 février à Toulon.

Thomas Montet