Emmanuel Macron vibre pour l'Olympique de Marseille, Brigitte à ses côtés

Lors de son meeting au parc Chanot, sous le regard protecteur et rempli de fierté de son épouse, Emmanuel Macron a une nouvelle fois déclenché une ferveur impressionnante, lâchant un "Comme on le dit ici, on craint dégun" ("on craint personne", en occitan) qui n'a pas manqué de faire son effet. Heureuse d'aller au contact de la population marseillaise, Brigitte Macron a récolté le même accueil chaleureux et enthousiaste de la part des partisans locaux.

Pas de victoire de l'OM donc, mais un passage à Marseille parfaitement maîtrisé et réussi.