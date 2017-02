Emmanuel Petit : L'ex-Bleu atteint de paludisme, 6 kilos perdus

Personne ne l'a jamais su, pas même ses coéquipiers de l'équipe de France. Lors de sa participation à l'Euro 2000 – qui s'était joué en Belgique et aux Pays-Bas –, Emmanuel Petit souffrait d'une grave maladie, comme il l'a révélé le 6 février dernier dans l'émission Le Vestiaire diffusée sur SFR Sport. L'ancien Bleu de 46 ans était atteint du paludisme, ce qui explique pourquoi il avait terminé la demi-finale contre le Portugal au bord de l'épuisement.

Lors de la séquence du Vestiaire consacrée à la thématique du dépassement de soi, Emmanuel Petit a déclaré : "Juste avant le début de la compétition, j'ai ces crises de palu. À l'époque, je ne savais pas que j'avais le palu. J'ai eu trois crises pendant le championnat d'Europe. Aucun joueur n'était au courant, seulement le staff médical et l'entraîneur. Même eux ne savaient pas ce que j'avais."

Emmanuel Petit est ensuite revenu plus précisément sur la demi-finale contre le Portugal, face à deux de ses anciens coéquipiers devenus consultants sportifs comme lui : Christophe Dugarry et Franck Leboeuf. "C'est le seul match de ma vie où je finis sur des crampes et je dis à Roger Lemaire que je ne peux pas continuer au niveau des prolongations. Mes jambes, je ne peux plus rien faire. Je suis bourré d'acide lactique, je suis au bord de l'épuisement. Je me suis pesé après le match, j'avais perdu 6 kilos, 6 litres d'eau parce qu'on ne perd pas vraiment de la masse musculaire. On se déshydrate complètement", s'est-il souvenu.

Le vestiaire de SFR Sport est régulièrement le théâtre d'anecdotes et de révélations inédites. On apprenait, par exemple, il y a quelques jours que Zinedine Zidane avait mis deux droites à un joueur russe avant un match de l'équipe de France contre la Russie. L'anecdote émanait de Frank Leboeuf qui avait raconté : "Je l'ai vu mettre une droite à Karpine... Et lorsque je le récupère et lui dis 'tu peux pas faire ça', il me dit que c'est bon et que je peux le lâcher. Mais dès que je l'ai lâché, il est reparti et lui en a remis une autre."

Olivia Maunoury