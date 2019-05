Emmanuel-Philibert de Savoie réopéré : ce mal qu'il ne veut toujours pas nommer

Les (més)aventures cliniques du prince Emmanuel-Philibert de Savoie se poursuivent et le mystère qui les entoure aussi : mardi 28 mai 2019, l'époux de l'actrice Clotilde Courau (qui montait quelques jours plus tôt les marches du Festival de Cannes pour le film Une Fille facile dont elle partage l'affiche avec Zahia Dehar) a révélé via une story de son compte Instagram qu'il se trouvait à l'hôpital, sur le point de subir une intervention chirurgicale.

"Ce n'est pas dans mes habitudes, mais j'anticipe les spéculations... Je me fais réopérer aujourd'hui pour le même problème que j'ai connu il y a quelques années... et que je ne veux pas nommer. Tout va bien se passer ! Je suis confiant ! Je vous embrasse", a écrit le prince de Venise et de Piémont, âgé de 46 ans, sur une photo de son avant-bras tatoué avec, au poignet, un bracelet d'identification médicale portant la date du jour même.

Si le prince se veut volontairement elliptique et préfère "ne pas nommer" le mal qui l'a conduit à nouveau sur un lit d'hôpital, son allusion à ses épisodes précédents pointe le coupable : le cancer. La première fois, en décembre 2011, c'est dans le secret le plus total qu'il l'avait affronté, opéré à Genève d'une tumeur à la cloison nasale. Les chirurgiens lui avaient alors retiré les trois quarts du cartilage et une partie de l'os nasal. Les examens pratiqués avaient établi que la tumeur était bénigne, mais, quelques mois plus tard seulement, Emmanuel-Philibert de Savoie subissait une rechute : "Le "mal" est revenu. (...) Je dois me faire opérer de nouveau", faisait-il savoir via Twitter le 4 avril 2012 - déjà sans nommer distinctement le cancer, comme on peut le remarquer.

Depuis cette période sensible, le petit-fils du dernier roi d'Italie, Umberto II, n'avait plus connu d'alerte et son dernier passage par la case hôpital divulgué au public, en juillet 2018, avait été provoqué par une rupture du tendon d'Achille nécessitant sa résection. "Mon moral est toujours au top", soulignait-il avant cette intervention, fidèle à son tempérament optimiste. Nul doute que ce papa de deux adolescentes, Vittoria (15 ans) et Luisa (12 ans), issues de son mariage avec Clotilde Courau, célébré en 2003 à Rome, ne tardera pas à donner de ses nouvelles suite à l'intervention.

En 2018, Emmanuel-Philibert de Savoie, qui s'était brièvement engagé en politique à la fin des années 2000, disait réfléchir, dans un entretien avec le journal Libero, à la création d'un parti monarchiste en Italie. Une hypothèse à laquelle 15% des Italiens sondés seraient favorables. Les plus royalistes l'envisageraient même comme le prochain roi, lui qui véhicule l'image d'un prince moderne et proche des réalités contemporaines, notamment du fait de sa participation à un certain nombre de programmes télévisés (il anima même la première saison de la version transalpine de Pékin Express).