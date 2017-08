Emmanuelle Béart a 54 ans : elle affiche ses formes et joue avec la transparence

Elle est l'une des plus belles, envoûtantes et merveilleuses actrices que les grands écrans français ont pu faire paraître. Un visage reconnaissable, un regard bleu revolver et ce charisme, indéniable. Alors qu'elle fête aujourd'hui, lundi 14 août 2017, son 54e anniversaire, Emmanuelle Béart n'a rien perdu de sa superbe. Certes, le temps et la chirurgie esthétique - qu'elle a elle-même considérée comme une erreur – sont passés par là, mais au fond, la muse de Manon des Sources, La Belle Noiseuse ou Les Égarés est toujours aussi sublime.

Et elle l'a prouvé ce 14 août en offrant elle-même un cadeau à ses fans, via Instagram. Elle a posté un montage d'elle, un cliché en noir et blanc probablement pris pendant ses vacances, où elle se promène sur fond de décor provençal, simplement vêtue d'une robe en laine transparente et d'un bikini foncé. L'effet est instantané : en jouant sur la transparence, la jeune quinquagénaire s'amuse de sa sensualité, assumant son corps et ses formes pulpeuses tout en les sublimant. Divine Emmanuelle, assurément.