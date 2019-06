Emmanuelle Béart : Comment Vianney l'a émue aux larmes...

Avant d'ouvrir le Festival d'Avignon dans la Cour d'honneur du palais des papes, Emmanuelle Béart se confie longuement dans Madame Figaro. Elle évoque son absence au grand écran (à laquelle elle va mettre fin puisqu'elle a tourné deux films), le bien que lui a fait de jouer sur scène et ce qu'elle prépare avec son époux, le documentariste Frédéric Chaudier, pour rendre hommage à son père. Un album de reprises est annoncé. Ce dernier projet a été la source de grands bonheurs et d'émotion pour l'actrice, notamment grâce à Vianney.

Guy Béart est mort le 16 septembre 2015 à l'âge de 85 ans. L'inoubliable Manon des sources finalise un album de reprises de ses chansons qui sortira en novembre chez Polydor/Universal : "Vingt titres comme Les Couleurs du temps par Angélique Kidjo, Allo... tu m'entends ? par Brigitte, Poste restante par Raphaël, Les Souliers par Catherine Ringer... Chacun s'est approprié la chanson. Akhenaton rappe, on a l'impression que Hoshi a écrit Fille d'aujourd'hui il y a une semaine et j'ai eu les larmes aux yeux en écoutant la version de Vianney de Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, révèle Emmanuelle Béart. Quand on parle d'héritage, on se dit : 'Que dois-je faire ?' Retrouver Guy Béart chanté par d'autres âmes est une forme de renaissance. J'ignorais qu'il les avait inspirés. Personne ne m'a dit non."

Béart à la source

En plus de cet album, Emmanuelle Béart prépare un grand documentaire avec son époux sur la vie de son père : "On a commencé à la mort de mon papa, dans cette maison des années 1930 que personne sauf lui ne pouvait habiter. Et puis, on a continué au Liban, où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans, en allant à la recherche de ses racines. C'est le documentariste Frédéric Chaudier qui filme."

Avant de faire son retour au cinéma dans Merveilles à Montfermeil de Jeanne Balibar et L'Etreinte de Ludovic Bergery, Emmanuel Béart ouvre le 73e Festival d'Avignon avec Architecture, une grande fresque de Pascal Rambert, du 4 au 13 juillet, dans le Cour d'honneur. La comédienne y donne la réplique, en autres, à Jacques Weber, Denis Podalydès et Anne Brochet.

