Emmanuelle Béart, divine avec un sacré décolleté, en voyage pour son père Guy

Sur le site internet de l'entreprise, le documentaire De Béart à Béarts est présenté ainsi : "'Qui suis-je ?' s'exclame Guy Béart dans l'une de ses premières chansons. Il l'a écrite et composée ą la fin des années 1950. Beaucoup d'autres se sont interrogés ensuite et continuent ą se poser la question, depuis sa disparition, le 16 septembre 2015. Personne ne peut répondre, à commencer par ses deux filles. (...) Pour Emmanuelle et Eve, Guy, qu'elles admirent et affectionnent, n'a pas été un père, mais un ami, souvent absent, parfois très présent. (...) Emmanuelle et Eve se posent encore la question aujourd'hui : qui était cet homme, ce rebelle permanent si souvent reclus dans sa grande maison de Garches, qui préférait plus souvent se confier à Fernand, son cèdre du Liban, ou à ses chats, plutôt qu'au reste du monde, famille comprise ?"