Emmanuelle Béart et Elodie Fontan avec leurs amoureux face à l'Histoire !

Samedi soir, 13 janvier, c'était sortie parisienne en amoureux sur les Champs-Elysées ! Les couples VIP étaient nombreux à avoir foulé le tapis rouge du cinéma UGC Normandie pour une grande projection : Pentagon Papers en présence de son réalisateur, Steven Spielberg, et des deux acteurs, Tom Hanks et Meryl Streep. Une oeuvre qui nous plonge dans l'histoire américaine.

Le red carpet a donc été foulé par Emmanuelle Béart et son compagnon Frédéric Chaudier, fraîchement rentrés de leurs vacances à la montagne, ainsi que par le duo qui cartonne au box office, Philippe Lacheau et Elodie Fontan. Le réalisateur de Babysitting et l'actrice de Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ? ont bien profité de cette séance de cinéma, eux qu'on attend de découvrir dans un autre tout autre univers : celui des Enfoirés.

La créatrice Chantal Thomass et son mari Michel Fabian, la scénariste et réalisatrice Danièle Thompson et son mari Albert Koski, la journaliste Christine Ockrent et son époux Bernard Kouchner, le top et écrivain Inès de la Fressange et Denis Olivennes, la comédienne Marianne Basler et Jean-Philippe Puymartin ou encore l'homme d'affaires Dominique Desseigne (PDG du groupe Barrière) et Alexandra Cardinale ont applaudi le trio hollywoodien.

De nombreuses comédiennes ont également posé devant les photographes, mais en solo : Marie-Josée Croze, Hélène de Fougerolles, Aymeline Valade, Mylène Jampanoï, Ana Girardot, Alix Bénézech, Margot Pelletier, Axelle Laffont, Joana Preiss, Elsa Zylberstein, Doria Tillier et Pauline Lefèvre. Les spectateurs pouvaient également croiser le comédien, humoriste et metteur en scène Alex Lutz, la fille de Michel Leeb, Elsa, le producteur Dominique Besnehard, le ciénaste Eric Lartigau, Margaux Reiffers, Thierry Gillier (fondateur de la marque Zadig & Voltaire) et Cecilia Bönström (directrice artistique de la marque Zadig & Voltaire) et enfin la star de la télévision, Claire Chazal.

Pentagon Papers, clairement en lice pour des Oscars, se concentre sur le rôle de la première femme directrice de la publication d'un grand journal américain, le Washington Post, Katharine Graham. Elle s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d'État monumental et combler son retard par rapport au New York Times qui mène ses propres investigations. Ces révélations concernent les manoeuvres de quatre présidents américains, sur une trentaine d'années, destinées à étouffer des affaires très sensibles...

Pentagon Papers, en salles le 24 janvier