Emmanuelle Béart et son mari Frédéric Chaudier font la fête avec JoeyStarr

L'agence de production audiovisuelle Flair production, menée par Guillaume Roy, Laurent Ramamonjiarisoa et Christophe Février, a organisé une belle soirée pour célébrer son dixième anniversaire ! La fête s'est déroulée à l'hôtel Le Marois à Paris le 28 mars 2019, somptueux hôtel particulier du 8e arrondissement. L'entreprise s'est félicitée de son succès avec plus d'une centaine de films dans plus de vingt pays : "Longs métrages de documentaires ou de fiction, films corporate et institutionnels de qualité, scénographies originales, publicités et ou clips innovants, la société développe des projets en parfaite cohérence avec sa ligne éditoriale historique, c'est-à-dire fédérer le public le plus large autour de thématiques fortes et humaines, de destins toujours étonnants et de problématiques de société souvent peu traitées à l'écran." Le genre d'oeuvres qui parle à la passionnée de septième art qu'est Emmanuelle Béart, précieuse invité de l'événement de ce jeudi soir.

L'actrice césarisée s'est rendue aux 10 ans de Flair production avec son époux, Frédéric Chaudier, qui travaille lui aussi dans la création artistique puisqu'il est réalisateur de documentaires. Emmanuelle Béart a relayé sur son compte Instagram le travail de son amoureux à qui elle a dit oui le 21 septembre 2018 : "Tournage du documentaire Nordey, Citoyen Théâtre, par Frédéric Chaudier. Devant la caméra, Qui a tué mon père, un texte d'Édouard Louis, mis en scène et interprété par Stanislas Nordey. Photo : Jean-Louis Fernandez"