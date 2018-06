Emmanuelle Béart : Nouvel hommage touchant à son papa décédé, Guy Béart

Dimanche 17 juin 2018, jour de fête des Pères, Emmanuelle Béart a tenu à rendre un nouvel hommage à son papa décédé, le chanteur Guy Béart. Sur Instagram, l'actrice de 54 ans a publié une adorable photo souvenir. Sur le cliché en noir et blanc, Emmanuelle Béart apparaît enfant, tout sourire au côté de son célèbre père. "Where ever you are... #happyfathersday #bonnefêtepapa", a-t-elle écrit en légende de cette belle photo témoignant de sa complicité avec Guy Béart.