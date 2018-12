Emmanuelle Béart quitte sa chevelure blonde : Un changement radical !

Elle est l'une des plus célèbres blondes du cinéma français... sauf qu'aujourd'hui, elle n'est plus blonde. La grande Emmanuelle Béart a troqué sa couleur de cheveux naturelle contre une teinte radicalement différente. Sur Instagram, le 11 décembre 2018, l'actrice de Manon des sources a dévoilé une teinture brune dans le cadre d'un selfie avec Christophe Robin, un célèbre coiffeur et coloriste.

Fraîchement brune, la fille de Guy Béart laisse entendre dans les hashtags que sa nouvelle couleur sera temporaire et pour les besoins d'un film. La comédienne de 55 ans enchaîne les projets. Dans les cases à venir, on trouve My Mistress, un drame australien de Stephen Lance qui n'est toujours pas sorti, et surtout Merveilles à Montfermeil, le nouveau film de Jeanne Balibar, avec Ramzy Bédia et Mathieu Amalric notamment. Emmanuelle y campera la maire de la ville, au bord de la dépression nerveuse alors qu'elle a instauré avec succès une nouvelle politique urbaine tandis que les deux piliers de son équipe divorcent et se déchirent.

Si le mystère demeure sur le projet ayant nécessité un tel changement capillaire, les fans d'Emmanuelle Béart apprécient le changement. "C'est bien brun !", "Depuis toujours toutes les couleurs vous vont bien", "Très jolie", "Superbe", peut-on lire alors qu'une internaute note que "cela fait ressortir vos yeux mais c'est un peu plus dur pour le teint, cela va sans doute se patiner". "C'est joli et chic... vous avez raison, il faut oser changer", conclut-elle.