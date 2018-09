Emmanuelle Béart remariée : L'actrice a dit "oui" à Frédéric !

Appelez-la madame Chaudier !

Selon les informations rapportées dans la nouvelle édition du magazine Gala (en kiosques ce mercredi 26 septembre 2018), Emmanuelle Béart a effectivement épousé son compagnon de longue date, le réalisateur de documentaires Frédéric Chaudier. Des festivités célébrées durant trois jours entre Paris, Gassin et Ramatuelle, où la famille et les proches amis étaient conviés.

Vendredi 21 septembre, les tourtereaux se sont d'abord unis au civil lors d'une cérémonie organisée "en toute simplicité" et en petit comité à la mairie du 6e arrondissement de la capitale. Accompagnée de ses enfants, Nelly (26 ans et mariée depuis le mois dernier à Lucas Veil, née de son histoire avec Daniel Auteuil), Yohann (22 ans, né de sa relation avec le compositeur David Moreau) et Surifel (9 ans, le fils qu'elle a adopté avec son ex-mari Michaël Cohen), Emmanuelle Béart a également pu compter sur la présence de sa soeur Eve, créatrice de bijoux, et d'autres membres de la famille.

Un long week-end de fête qui scelle sept ans d'amour

Le lendemain, tout ce petit monde se retrouvait à Gassin, commune du Var où est née et a grandi l'actrice, pour le mariage religieux. Emmanuelle Béart et Frédéric Chaudier se sont unis en l'église Notre-Dame de l'Ascension. Conduite à l'autel "au bras de deux de ses frères", la comédienne était absolument ravissante dans une longue robe blanc cassé qui dévoilait son dos nu. On apprend que ses aînés "ont lu Nous dormirons ensemble, un poème de Louis Aragon", tandis que l'auteur-compositeur Nilda Fernández a chanté Nos fiançailles.

Les jeunes mariés sont ensuite repartis "à bord de la Méhari" dans laquelle Frédéric était arrivé pour se rendre dans un restaurant situé sur la plage de Pampelonne, à Ramatuelle, pour la réception. "Comme le veut la tradition, le dîner et la soirée ont duré jusqu'au bout de la nuit", lit-on. Dimanche, le couple et ses invités se sont enfin retrouvés pour déjeuner dans la maison familiale de l'actrice à Ramatuelle.

Emmanuelle Béart, dont le papa Guy Béart a disparu il y a trois ans jour pour jour, vit en couple avec Frédéric Chaudier depuis 2011. Aujourd'hui, leur belle histoire est scellée pour le meilleur et pour le pire.