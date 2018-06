Emmanuelle Berne (Danse avec les stars) : La danseuse hot à la plage...

Emmanuelle Berne vient de gâter ses abonnés sur Instagram !

Celle que le public français a découvert dans les éditions 6 et 7 de Danse avec les stars sur TF1 (en compagnie de Thierry Samitier et de Kamel le Magicien) vient en effet de publier une photo très sensuelle. Sur celle-ci, Emmanuelle (30 ans) apparaît allongée sur une plage de sable fin, de dos, sans le haut de son bikini ! "Sur une plage abandonnée... Et vous, vous partez où cet été", a indiqué la danseuse en légende.

Bien entendu, le cliché sexy a rapidement attiré de très nombreux commentaires positifs. "J'adore cette photo !", "Comme tu es jolie", "Tu es magnifique Emmanuelle", "Jolie vue, c'est super beau ! Je parle bien entendu du paysage", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, c'est alors qu'elle attendait une réponse définitive de la production à propos de sa participation à la 8e saison de Danse avec les stars en France qu'Emmanuelle Berne avait finalement décidé d'aller voir ailleurs, en Amérique, où elle était sollicitée avec plus d'enthousiasme. "J'ai été contactée par TF1 mais j'ai aussi été approchée par les États-Unis au mois de mai. Cette année, cela a été plus long pour avoir une réponse de la part de TF1. Je les avais prévenus que j'avais l'opportunité de participer à la version latino-américaine. (...) J'ai suivi mon instinct", avait-elle confié à l'époque à Télé Loisirs.