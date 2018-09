Emmanuelle Boidron et Anthony Dupray : Pétanque grand luxe sous les étoiles

Idéalement situé au 10 avenue d'Iéna, à Paris, dans le 16e arrondissement, le Shangri-La Hotel Paris dispose d'une vue incroyable sur la dame de fer, l'une des raisons qui lui vaut d'afficher 5 belles étoiles. Mardi 17 septembre 2018, l'établissement organisait en partenariat avec Boboules un tournoi de pétanques VIP sur l'un de ses plus belles terrasses...

Pour cette première édition du Trophée Shangri-la by Boboules, de nombreuses personnalités se sont affrontées sur cette terrasse, peut-être l'une des plus rares de la capitale avec sa vue époustouflante sur la tour Eiffel. Il fallait compter sur la présence des actrices et acteurs Emmanuelle Boidron, Anthony Dupray (révélé dans Premiers Baisers, d'AB Productions), Caroline Bourg (vue dans Intouchables), Didier Menin ou encore Chantal Ladesou, très chic dans sa longue robe orange idéale pour tirer et pointer. Organisés en équipes, se sont affrontées les animatrices et comédiennes Laurence Roustandjee et Alexandra Kazan, l'expert en savoir-vivre Jérémy Côme, le journaliste sportif Jean-Philippe Lustyk et Marie Ménager-Guérin, cofondatrice de l'agence en communication Lunacom Groupe.

Dans une ambiance de pure convivialité, Emmanuelle Boidron et Anthony Dupray ont remporté cette première édition et vécu pleinement le concept proposé par Boboules : la pétanque partout où vous le souhaitez pour faire naître des "moments privilégiés pour se retrouver, donner du sens à ce que l'on fait et faire vivre le sentiment d'appartenance". Bien évidemment, le cadre absolument époustouflant de la terrasse du Shangri-La Hotel est très... très convivial, faisant de cette expérience un must.