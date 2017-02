Emmanuelle Boidron et ses enfants, gourmands, face à Philippe Caroit couronné

C'est un peu tardivement que la fondation Claude-Pompidou, qui oeuvre pour les personnes âgées, handicapées et le développement de l'aide volontaire, a organisé sa traditionnelle soirée pour la galette des rois. Ce mercredi 25 janvier, quelques célèbres invités ont fait le déplacement pour tirer les rois au siège parisien de la rue du Louvre où l'association a l'habitude de célébrer l'événement.

Alain Pompidou, le fils de l'ancien président du même nom, ainsi que sa femme Nicole et le directeur général de la fondation M. Richard Hutin ont conviés Saïda Jawad et sa copine Emmanuelle Boidron à venir savourer leurs délicieux gâteaux. La comédienne, qui a incarné la fille de l'inspecteur Navarro, était accompagnée pour l'occasion de ses deux enfants : les adorables Arthur et Leia. Malheureusement, les deux petits n'ont pas eu la chance de tirer la fève puisque c'est Philippe Caroit, annoncé au casting de John Wick 2, qui a tiré le gros lot.

Le roi de la soirée a posé tout fier, sa couronne sur la tête, aux côtés de David Brécourt alias Baptiste dans Sous le soleil, du guitariste Jean-Félix Lalanne, de Didier Audebert et de l'animateur télé Jérôme Anthony. Une belle brochette de boute-en-train ! Parmi les autres convives, l'acteur Zinédine Soualem, que l'on a vu récemment dans la série Dix pour cent, est venu, lui, avec sa compagne Caroline Faindt tandis que le chanteur Yannick alias Yannick M'Bolo était accompagné de son frère Florian. Enfin, Gonzague Saint-Bris et sa compagne Alice Bertheaume, la pianiste Vanessa Benelli Mosell et le sénateur Jean-Baptiste Lemoyne étaient aussi de la partie.

Coline Chavaroche