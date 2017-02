Emmanuelle Boidron et son mari Antoine amoureux face à la sexy Lola Marois

La dernière fois qu'ils ont posé ensemble sur un tapis rouge, c'était en 2012 lors de la 2e édition de la Fête de la télé. Emmanuelle Boidron et son mari Antoine Jacoutot ont donc attendu cinq ans avant de renouveler l'expérience. Et c'est plus amoureux que jamais qu'ils ont foulé le tapis rouge du 5e gala de l'association Les rois du monde, qui soutient depuis 2006 les enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés.

Lors de cette soirée organisée par Sarah Zeitoun le 27 février à la salle Wagram à Paris et présentée par l'élégante Laurence Ferrari, les deux époux sont apparus bras dessus, bras dessous et ont accordé leurs looks ! La comédienne qui a incarné la fille de l'inspecteur Navarro était vêtue d'un pantalon noir et d'un top bleu marine tandis que son époux portait un costume noir et une chemise bleue.

Au cours de cet événement marqué par une vente aux enchères, la comédienne de 38 ans a croisé sa BFF Lola Marois, épouse de Jean-Marie Bigard et mère de leurs jumeaux. La comédienne était vêtue d'une robe noire très sexy et moulante avec dos nu. De nombreuses stars de la télévision et des Miss France ont également fait le déplacement.

Emmanuelle Boidron et son mari ont beau être discrets, on sait qu'ils se sont rencontrés grâce à Roger Hanin et qu'ils ont renouvelé leurs voeux en 2011. Pour l'occasion, les parents de Leïa (née en 2001) et Arthur (né en 2009) avaient choisi le thème de la saga Star Wars.