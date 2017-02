Emmanuelle Khanh : La créatrice parisienne est morte

Après Sonia Rykiel, la mode parisienne et française perd une autre icône. Emmanuelle Khanh s'est éteinte cette semaine, à son domicile. La styliste avait 79 ans.

C'est à l'AFP, que la famille de la défunte a annoncé la triste nouvelle. Emmanuelle Khanh est morte "entourée des siens" ce vendredi matin (17 février), chez elle, à Paris. La créatrice a été "emportée par un cancer contre lequel elle s'est battue pendant plusieurs semaines". Aucune information sur les obsèques n'a pour l'instant été communiquée.

Emmanuelle Khanh est née Renée Mazière, le 12 septembre 1937. Elle obtient son célèbre patronyme en épousant l'ingénieur Quasar Khanh, en 1957. Ce dernier est mort le 30 juin 2016. Emmanuelle et Quasar étaient les parents de deux enfants, Othello et Atlantique-Vénus.

Emmanuelle Khanh crée la marque pour femmes Emmanuelle Khanh en 1969 et devient, avec Michèle Rosier et Sonia Rykiel, la leader du mouvement prêt-à-porter. Elle se lance dans l'optique en 1972 et rencontre un succès phénoménal. À ce jour, plus de trois millions de paires de lunettes marquées des initiales de la maison ont été vendues dans le monde.

La première boutique Emmanuelle Khanh voit le jour cinq ans plus tard, en 1977, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris. La styliste a été faite chevalier des Arts et des Lettres en 1986.