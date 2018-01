Emmanuelle (L'amour est dans le pré) méconnaissable : Sa folle perte de poids !

Mais si elle a encore perdu du poids, ce n'est plus grâce à "l'effet Romuald"... Depuis le bilan diffusé en septembre mais tourné en juin, Emmanuelle et son agriculteur ont en effet rompu. "Romuald s'est rendu compte après la fin de l'aventure que j'étais plus attachée à lui que lui à moi. Il a préféré stopper l'histoire avant qu'on ne concrétise trop de projets ensemble (...). Je pense qu'il avait un attachement pour moi. On s'entendait très bien, on avait une complicité. Il s'est sans doute rendu compte qu'il n'avait peut-être pas un réel attachement amoureux", confiait-elle à Télé Loisirs en octobre dernier.

Une rupture difficile pour la jeune femme. "Cela n'a pas été une période facile. Je croyais en cette histoire, mais on ne peut pas forcer les gens !", avait-elle poursuivi. Aujourd'hui, Emmanuelle s'affiche sublime... loin de Romuald.