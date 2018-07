Emmanuelle Seigner et Roman Polanski face à Uma Thurman pour le défilé Miu Miu

Pour son défilé croisière 2019, la griffe Miu Miu a sorti le grand jeu samedi 30 juin 2018. Du côté des invités, Emmanuelle Seigner et son mari Roman Polanski étaient réunis pour découvrir la nouvelle collection de la marque italienne mise en scène dans le décor luxueux qu'offre l'hôtel Regina à Paris. L'actrice Lily Collins a quant à elle fait une arrivée remarquée avec son look rétro haut en couleur. Les mannequins et it-girls Lou Doillon, Aymeline Valade et Jeanne Damas figuraient également parmi les spectateurs.