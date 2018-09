Emmanuelle Seigner (Insoupçonnable) : L'actrice "en a bavé" pendant le tournage

Événement ce jeudi 13 septembre 2018 sur TF1 ! La première chaîne française dévoilait en prime time Insoupçonnable, le remake de la célèbre série anglaise The Fall avec Gillian Anderson et Jamie Dornan. Emmanuelle Seigner reprend le rôle de l'actrice, à savoir celui de Chloé Fisher, commandant de police réputé. Elle donne la réplique à Melvil Poupaud, qui incarne à son tour le tueur en série Paul Brodsky, qui s'attaque aux femmes tout en menant sa vie de père de famille. L'héroïne se lancera à la poursuite de ce serial killer qui sévit dans les rues de Lyon. Lors d'une interview, la soeur de Mathilde Seigner s'est confiée sur le tournage de la série, qui s'est révélé être très difficile.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé Star qu'Emmanuelle Seigner est revenue sur les coulisses du tournage d'Insoupçonnable. "Honnêtement, c'était dur. Je sortais d'un film qui avait pris trois semaines de retard et j'ai eu quarante-huit heures de battement entre les deux", a-t-elle déclaré avant de faire une révélation inattendue : "J'étais brune et, pour la série, il fallait que je devienne blonde. Résultat : j'avais les cheveux orange ! Je me détestais, j'étais épuisée, les quatre premiers épisodes, j'en ai vraiment bavé."

Fort heureusement, Emmanuelle Seigner "a adoré joué Chloé Fisher", qu'elle décrit comme "très froide" et "énigmatique", ce qui a eu des répercussions dans son quotidien. "D'autant que dans la vie, moi aussi je fais mes petites enquêtes... Avec mes enfants Morgane (25 ans) et Elvis (20 ans), par exemple. Mon fils me dit régulièrement : 'Avec toi, c'est pas la peine de bluffer, tu me crames tout le temps !' J'arrive toujours à démêler le vrai du faux", a-t-elle conclu.

Un entretien à retrouver dans son intégralité dans le magazine Télé Star, actuellement disponible en kiosques.