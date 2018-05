Emmanuelle Seigner : Son tacle pour soutenir Roman Polanski, sanctionné

L'Académie qui remet les prestigieux Oscars a annoncé jeudi 3 mai 2018 qu'elle expulsait la star de télévision Bill Cosby, récemment reconnu coupable d'agression sexuelle, et le réalisateur Roman Polanski, qui a admis une relation sexuelle illégale avec une mineure de 13 ans il y a quarante ans. Une décision critiquée, entre autre, par l'actrice Emmanuelle Seigner, la femme du réalisateur.

"Le Conseil des gouverneurs de l'Académie des arts et sciences du cinéma s'est réuni mardi et a voté l'expulsion de l'acteur Bill Cosby et du réalisateur Roman Polanski de ses membres, en accord avec ses (nouvelles) normes de bonne conduite. Le Conseil continue à encourager des normes éthiques qui exigent que ses membres se conforment à ses valeurs de respect de la dignité humaine", explique le communiqué de l'Académie. Un nouveau code de conduite a été décidé en décembre dernier et est destiné à limiter le harcèlement dans l'industrie du cinéma, souligne l'AFP.

L'avocat polonais de Roman Polanski, aujourd'hui âgé de 84 ans et récemment visé par d'autres révélations du même acabit, a qualifié de "harcèlement" la décision de l'Académie américaine des Oscars d'expulser le cinéaste polono-français. "Ce qui s'est passé s'apparente à de la maltraitance psychique à l'encontre de notre client, une personne âgée. Mettre sur le même plan Bill Cosby et Roman Polanski constitue un malentendu total, un harcèlement. Polanski n'a eu qu'un seul incident (de ce genre) dans sa vie, pour lequel il été été reconnu coupable, en a assumé la responsabilité, et sa victime lui a pardonné", a déclaré à l'AFP Jan Olszewski, qui s'est entretenu avec le réalisateur et n'exclut pas une action en justice.

Cette décision a même été contestée par... Samantha Geimer, la victime de Roman Polanski ! Sur son blog, elle a critiqué la décision de l'Académie, la considérant comme "une mesure laide et cruelle qui sert les apparences". Quant à Emmanuelle Seigner, la femme du réalisateur - depuis 1989 - , elle a posté sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle on voit Harrison Ford remettre " virtuellement" - il était bien sûr absent - un Oscar à Roman Polanski, en 2003, pour le film Le Pianiste. "L'Académie félicite Roman Polanski", a-t-elle commenté en légende. Un petit tacle bien senti...