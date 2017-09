Emmy 2017 : Donald Glover, deux trophées, deux bébés...

Dimanche 17 septembre, le Microsoft Theatre à Los Angeles accueillait les très prestigieuse 69e cérémonie des Emmy Awards. Si Big Little Lies, Veep et The Handmaid's Tale sortent grand gagnants de ces Oscars de la télévision, le jeune Donald Glover, 33 ans, peut se vanter d'avoir pêché deux trophées. Il en a profité pour révéler que sa compagne attendait un deuxième enfant...

À l'instar d'autres vainqueurs de cette édition, Donald Glover est entré dans l'histoire des Emmy et donc du petit écran américain : il est le premier Afro-Américain à recevoir le trophée pour la réalisation d'une série comique. On lui doit Atlanta sur le destin de deux cousins dont l'un deux devient une star du rap, une série diffusée au printemps dernier en France sur OCS. Donald Glover a également décroché la statuette du meilleur acteur dans une série comique, toujours pour Atlanta. Son collègue et frère Stephen Glover était nommé dans la catégorie scénario mais il s'est incliné devant le duo de Master of None : Aziz Ansari et Lena Waithe (première lesbienne afro-américaine à remporter ce prix).

Ce soir, on écoute Stevie

En recevant son premier prix, l'acteur n'a pu s'empêcher de faire un clin d'oeil à sa famille et de révéler que son épouse, Michelle, attendait un nouvel enfant. "Je voudrais remercier mon fils pour être la plus grande joie de ma vie, commence Donald Glover, évoquant son petit Legend, né début 2016. Je voudrais aussi remercier mon fils à naître : ce soir, on écoute Stevie [Wonder] !" Des applaudissements retentissent tandis que Glover esquisse un sourire. Puis il se fait plus sérieux en évoquant avec ironie la politique de Donald Trump : "Je voudrais aussi remercier Trump d'avoir fait des Noirs les numéros 1 sur la liste des personnes les plus oppressées. C'est sûrement grâce à lui que je suis là sur cette scène", dit-il en levant son trophée.

Donald Glover a publié trois albums en tant que chanteur. C'est dans la série Community (2009-2014) qu'il se fait un nom en tant qu'acteur. On a pu le voir récemment dans Seul sur mars (2015) et Spider-Man: Homecoming (2017). Donald est surtout attendu dans le rôle culte de Lando Calrissian dans le film Star Wars sur Han Solo que Disney sortira en mai prochain. La saison 2 d'Atlanta sortira la même année.