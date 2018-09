Emmy Awards : Les couples stars du tapis rouge avec Heidi Klum, Ricky Martin...

Nombreuses sont les stars à avoir foulé le tapis rouge des Emmy Awards en duo. À Los Angeles, ce lundi 17 septembre 2018, comédiens, chanteurs, animateurs et mannequins stars se sont fait remarquer en arrivant bras dessus bras dessous avec leur moitié. Tous ont ainsi pu assister à la cérémonie récompensant le meilleur de la télévision américaine.

Toujours aussi amoureuse de son musicien, le top Heidi Klum a pleinement affiché son bonheur au bras de Tom Kautliz. Une complicité que l'on a également pu retrouver avec Scarlett Johansson et Colin Jost, Ricky Martin et son mari Jwan Yosef ou encore, Justin Timberlake et Jessica Biel. Le chanteur a ainsi pu encourager son épouse, nommée pour son rôle dans la série The Sinner.

Pour son premier red carpet depuis la naissance de son premier enfant, Kirsten Dunst a pu compter sur le soutien de son fiancé Jesse Plemons. Autre jeune maman radieuse, Chrissy Teigen était au côté de son chanteur de mari, John Legend. Retour en images sur la soirée.