EnjoyPhoenix accusée d'acheter ses abonnés : La youtubeuse s'explique...

EnjoyPhoenix (Marie Lopez de son vrai nom) n'apprécie pas tellement que l'on invente des histoires à son sujet. Du coup, lorsqu'elle a découvert sur Twitter ce 9 août 2017 qu'on l'accusait d'avoir acheté de nombreux abonnés afin de développer son influence, la youtubeuse de 22 ans a vu rouge !

Qu'on se le dise, EnjoyPhoenix n'a jamais triché et c'est à son retour de Grèce, où elle a passé des vacances que l'on devine magnifiques, qu'elle a tenu à le faire savoir une bonne fois pour toutes.

"Alors là, absolument pas, autant être claire tout de suite. Si j'avais vraiment envie de le faire, j'en aurais acheté pour passer les 4 millions d'abonnés sur Instagram et les 3 millions sur YouTube. Je veux bien comprendre que certaines personnes le fassent mais ça fait six ans que je suis là et, au moins, je suis fière de pouvoir dire que la communauté que j'ai aujourd'hui c'est parce que j'ai travaillé dur et pas parce que j'ai acheté des abonnés ! Vous pouvez aller sur SocialBlade pour voir mes statistiques, je n'ai ABSOLUMENT RIEN À CACHER ! Si les gens ont envie d'acheter leurs abonnés et leurs vues, grand bien leur fasse, mais ne mettez pas tout le monde dans le même panier parce que je pense que je serais incapable de me regarder dans un miroir si je faisais ça. Si un outil existe pour le démontrer, je veux bien y passer la première parce que ça ferait taire les rumeurs à la con ! Donc arrêtez de me mettre dans cette case MERCI :)", a expliqué la jeune femme toujours très loquace.

Bref, ne remettez plus en cause l'intégrité d'EnjoyPhoenix !