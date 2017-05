EnjoyPhoenix amoureuse à Cannes : Premier tapis rouge pour son chéri !

Séparée depuis plusieurs mois de Wartek, EnjoyPhoenix file le parfait amour avec son nouveau boyfriend Florian Allister, alias Rookiz. Un autre YouTuber, spécialisé dans le gaming et les Vlogs. Et alors que le couple s'affiche de plus en plus sur Instagram, il vient de franchir un nouveau cap avec cette toute première sortie officielle.

Les lovers étaient en effet à Cannes dans le cadre du célèbre Festival du film. Un rendez-vous chic et glamour qui attire les stars du monde entier et auquel la jeune femme a convié son chéri. Ainsi ont-ils tous les deux gravi ensemble les marches du Palais des festivals.

Un moment que la jeune femme de 22 ans a immortalisé grâce à une photo partagée sur Instagram : "In Cannes with my love ! Son premier tapis rouge s'est bien passé alors il est soulagé haha ! Je vais essayer de vous poster une jolie photo de la robe demain quand j'aurai les photos", a-t-elle écrit en légende.