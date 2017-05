EnjoyPhoenix amoureuse : Tendre déclaration à Florian pour son anniversaire

En commentaires, les fans d'EnjoyPhoenix ont semblé ravi. "Vous êtes trop mignons ! Je suis si heureuse de te voir heureuse et épanouie ça me fait chaud au coeur ! Prend soin de toi ma belle et joyeux anniversaire Florian ! Merci de rendre notre Marie heureuse" (...) "Vous êtes trop beau, le couple parfait !" (...) "Vous formez un merveilleux couple, tu mérites le bonheur Marie", peut-on ainsi lire.

En parallèle de sa vie amoureuse, EnjoyPhoenix poursuit son quotidien d'influenceuse. Ainsi, elle a récemment partagé une nouvelle vidéo dans laquelle elle annonce l'organisation prochaine d'un "énorme" vide-dressing à Paris. "Si ça se passe bien, car j'ai toujours eu des mauvaises expériences avec les vide-dressings, j'espère que je réussirais à réitérer l'expérience dans d'autres villes de France", a-t-elle lâché.

Pour rappel, en mars 2016, la Youtubeuse avait fini paniquée et en larmes lors d'un vide-dressing organisé dans le but de récolter de l'argent pour une association. "On s'est retrouvé avec presque 1000 personnes et les gens ne sont pas venus pour le vide-dressing mais pour faire des photos. C'était pas cool", avait-elle déploré.