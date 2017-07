EnjoyPhoenix : Attaquée par une internaute, sa réponse cash !

Mardi 26 juillet 2017, EnjoyPhoenix a partagé une nouvelle vidéo sur son compte EnjoyVlogging. Ainsi, il était question de trier ses produits de beauté devant la caméra. Des images qui ont fortement agacé une internaute, laquelle a fait savoir son mécontentement en commentaire.

Elle évoque alors une "accumulation de produits affreuse". "D'autant plus que tu jettes des produits périmés donc jamais ou peu utilisés. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter une crème Erborian, alors demande des échantillons", a poursuivi l'internaute. Plus encore, elle a pointé "la peau toute martelée" de la youtubeuse. Et de conclure : "Tu pollues la planète avec tous ces produits chimiques qui se dissolvent dans l'eau et le plastique dans lequel ils sont conservés mais tu pollues aussi ton corps. Tu es si jeune et ton impact sur la planète est déjà énorme."

Sur Snapchat, EnjoyPhoenix - Marie Lopez, de son vrai nom - a tenu à réagir à ce commentaire acerbe. L'ex-candidate de Danse avec les stars (TF1) a alors indiqué que les produits en question lui ont été offerts par les marques. "A moi toute seule, je n'ai pas le temps de tout tester", a-t-elle précisé. Et pour ne pas gaspiller, elle en utilise autant que possible. Le reste, "soit je les donne à mes proches, soit je les fais gagner dans un concours, soit je les mets dans un vide-dressing quand ils sont neufs et à moindre prix pour que des personnes moins aisées puissent les acheter". Une fois par mois, la youtubeuse apporte aux Restos du Coeur ou à une autre association "des sacs entiers de produits de beauté, de gel douche, de jouets pour enfants, de peluches, etc."

Puis, concernant les attaques sur sa peau, Marie Lopez a répliqué : "Si tu écoutais mes vidéos et si tu étais une personne qui m'est proche, tu saurais que ça n'a rien à voir avec mes produits mais que c'est dû au stress et aux hormones." Pour ses problèmes cutanés, la jeune femme a même consulté plusieurs dermatologues, sophrologues et médecins. Des explications on ne peut plus claires...