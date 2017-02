EnjoyPhoenix complexée et déprimée : La célèbre youtubeuse songe à la chirurgie

EnjoyPhoenix aborde "un sujet fâcheux" sur sa chaîne YouTube ce mercredi 1er février. La célèbre youtubeuse a constaté une "baisse de moral de motivation quant à ses vidéos", ces derniers temps. La jolie blonde de 21 ans assure "manquer de confiance en elle et n'arrive plus à se regarder dans un miroir ou à se lever le matin".

Stupeurs et tremblements chez ses 4 millions d'abonnés qui s'inquiètent de sa surprenante baisse de régime. Qu'on se rassure, la star des réseaux sociaux a rapidement mis le doigt sur la raison de son petit coup de blues : elle est "mal dans son corps et dans sa peau". Des complexes créés par les médias et par la place qu'occupent les femmes dans la société d'aujourd'hui mais aussi... l'Incroyable Famille Kardashian.

Si elle suit Kim et ses soeurs Khloé et Kourtney ainsi que Kylie et Kendall Jenner, Marie Lopez de son vrai nom regrette que leurs corps irréalistes, modelés par la chirurgie esthétique, s'imposent comme la norme aujourd'hui, sur la Toile et dans la vraie vie. Elle affirme d'ailleurs s'être "rendue malade à force de regarder les filles refaites sur les réseaux sociaux", jusqu'à se demander si elle n'allait pas, elle aussi, passer sous le bistouri !

"Je n'en ferai jamais parce que ça ne m'intéresse pas et je n'ai pas envie que ça définisse qui je suis", a-t-elle finalement rassuré ses fans avant de les inciter à faire de même. "Il faut s'accepter telle que l'on est et pas se faire avoir par la pression des médias. On peut se pomponner, changer de look et choisir ses vêtements avec soin mais on n'a pas besoin de faire de la chirurgie esthétique pour s'accepter. On peut jouer avec des looks, des fringues, du maquillage mais pas avec son corps ni sa santé", a-t-elle rappelé.

Les larmes aux yeux, touchante de sa sincérité, Enjoy Phoenix a encouragé ses abonnées à "devenir la meilleure version d'elles-mêmes" et à être bien dans leur tête car cela se ressent de l'extérieur. "Y a pas de beau, y a pas de moche, on est tous beau pour quelqu'un", a-t-elle conclu. Un sourire et beaucoup de bonheur, ça vaut toutes les opérations du monde !

