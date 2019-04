EnjoyPhoenix dévoile ses cicatrices sur son visage : "J'apprends à assumer..."

A l'instar de Nabilla, Sarah Fraisou en encore Camille Cerf, EnjoyPhoenix - Marie Lopez de son vrai nom – est actuellement en Californie, aux Etats-Unis, afin de profiter de la nouvelle édition du festival de Coachella.

Naturellement, la Youtubeuse de 24 ans enchaîne les publications et les vidéos depuis la Californie afin de dévoiler les coulisses de son séjour à ses très nombreux abonnés. Le 11 avril dernier, elle a par exemple posté plusieurs photos d'elle au petit déjeuner à l'Ace Hotel... des photos où l'on voit très clairement des cicatrices et des rougeurs sur son visage totalement démaquillé.

"Je suis bien arrivée à Palm Springs pour Coachella. Je vais vous spammer de plein de stories et de photos, j'espère que vous êtes ready", a-t-elle commencé avant d'aborder sans tabou son apparence physique : "D'ailleurs, sur cette photo, je ne porte pas de makeup, je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne à assumer de plus en plus mes cicatrices, et j'espère que le bronzage va m'aider dans cette démarche haha !" Evidemment, Marie a pu compter sur ses abonnés pour lui rappeler à quel point elle restait jolie sans artifices.

Puis, samedi 13 avril, EnjoyPhoenix a cette fois fait sensation auprès de ses abonnés en se dévoilant maquillée, stylée et surtout très décolletée depuis le parc national de Joshua Tree en Californie. Face à ce joli spectacle, la jolie a engrangé pas loin de 200 000 likes en moins de 24 heures. Quel succès !