EnjoyPhoenix dézingue TPMP : "C'est une émission vulgaire et dégradante"

Entre un haul (vidéo dans laquelle la youtubeuse présente ses derniers achats) et un tuto maquillage, EnjoyPhoenix a publié une nouvelle vidéo sur ses "unpopular opinions", à savoir ses "opinions impopulaires" en français. La jolie blonde de 23 ans évoque sans langue de bois ce qu'une majorité de gens apprécient... mais qu'elle n'aime pas. La K-pop, les kebabs, le jeu Fortnite ou encore l'émission Touche pas à mon poste (C8)... tout y passe. Et Marie Lopez de son vrai nom de mâche pas ses mots.

"Je ne comprends pas l'engouement autour de l'émission TPMP (...). Je trouve que ce n'est pas une émission qui valorise les gens. Ils mettent leur invités six pieds sous terre. Le contenu est vide de sens, estime l'ancienne candidate de Danse avec les stars (TF1). Ils donnent l'impression qu'ils laissent la parole aux chroniqueurs alors que tout est complètement acté. Chaque personne sait ce qu'elle doit dire à propos de chaque sujet. C'est une émission de la manipulation."

TPMP, c'est juste du cassage de gueule H24

Visiblement bien décidée à livrer le fond de sa pensée concernant le programme de Cyril Hanouna, EnjoyPhoenix ajoute trouver l'émission "vulgaire, dure, dégradante pour les gens". "Je la trouve vraiment odieuse. C'est une émission qui est censée dire la vérité, donner son avis sur des émissions et l'envers du décor. Mais il y a des choses poussées à l'extrême. J'ai dû regarder deux, trois fois en tombant dessus ou alors car on parlait de moi", poursuit la jeune femme.

D'ailleurs, l'influenceuse a "toujours refusé" les "cinq, six" invitations de TPMP. "Toutes les personnes qui y sont allées, que je connais personnellement, m'ont dit 'Marie n'y va pas, c'est une sale émission, on se sert de toi, on te parle mal et on te dénigre'. Donc je n'y suis jamais allée", explique-t-elle. Et de conclure : "Alors il y a des gens qui adorent cette émission, qui adorent Cyril Hanouna, moi je n'ai rien contre une personne en particulier. C'est juste le concept qui ne me plaît pas, c'est juste du cassage de gueule H24. Si les gens regardent TPMP, c'est juste pour avoir des ragots et pour le plaisir de voir des gens se faire détruire."

Une chose est sûre, on ne la verra pas sur le plateau de Touche pas à mon poste de sitôt...